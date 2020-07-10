Назван лучший злодей киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал Collider.

Рейтинг возглавил Эрик Киллмонгер, появившийся в блокбастере 2018 года «Черная пантера». Как объяснил редактор издания Адам Читвуд, персонаж прописан настолько глубоко и вызывает в зрителях столько сочувствия, что его даже трудно отнести к числу злодеев. Кроме того, Читвуд отметил хорошую актерскую игру Майкла Б. Джордана.

На втором месте оказался Локи, которого можно было увидеть в нескольких фильмах о Торе, а также во франшизе «Мстители». Персонажа, роль которого исполнил Том Хиддлстон, назвали одним из самых интересных и многослойных антагонистов вселенной Marvel.

Замкнул тройку Эдриан Тумс из ленты «Человек-паук: Возвращение домой», роль которого досталась Майклу Китону. Отмечается, что его противостояние с Питером Паркером становится еще интереснее, когда выясняется, что Тумс является отцом Лиз Аллан — девушки, которая нравится Человеку-пауку.

Четвертую позицию в рейтинге лучших злодеев занял Танос из «Мстителей». На пятой строчке — Мандарин из «Железного человека 3».

В июне исследование, проведенное ресурсом Film Franchise Showdown, показало, что самым ценным супергероем Marvel является Соколиный Глаз. Его роль исполнил Джереми Реннер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!