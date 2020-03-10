Новый фильм Marvel призвали бойкотировать из-за сцены поцелуя двух геев

Новый фильм Marvel «Вечные» призвали бойкотировать из-за сцены поцелуя двух геев. Соответствующая публикация появилась на сайте консервативной христианской организации «Миллион матерей».

«Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы как можно больше людей узнали о том, что Marvel продвигает ЛГБТ-повестку среди семей в предстоящем супергеройском фильме "Вечные"», — говорится в сообщении. В нем утверждается, что ранее индустрия развлечений предпринимала многочисленные попытки незаметно распространять идеи ЛГБТ, а теперь делает это открыто. Кроме того, организация обвинила Marvel в том, что компания старается быть политкорректной, а не создавать кино для семейного просмотра.

«Миллион матерей» также призвала отказаться от просмотра ленты и подписать петицию, в которой отмечается, что появление открытого гея на экране противоречит их убеждениям и ценностям. В настоящее время обращение собрало более 17 тысяч подписей.

14 февраля актер Хааз Слейман рассказал, что в «Вечных» покажут пару геев с ребенком. Артист признался, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, пояснив, что сцена будет красивой и трогательной.

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