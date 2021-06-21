Звезду «Мстителей» осудили за слова об эксплуатации гомосексуальности в кино

Американского актера Энтони Маки осудили за слова об эксплуатации гомосексуальности в кино. Об этом сообщает Page Six.

В одном из своих недавних интервью артист опроверг фанатскую теорию о том, что его персонаж Сэм в сериале «Сокол и Зимний солдат» состоит в романтических отношениях с героем Баки. «Идея о том, что два друга полюбят друг друга проблематична в 2021 году, так как является проблемой эксплуатацией гомосексуализма», — заявил Маки. Он добавил, что в наше время многие вещи кажутся ему сложными и запутанными.

Фанатов шоу расстроили высказывания звезды «Мстителей». Они подчеркнули, что в киновселенной Marvel практически не представлены гомосексуальные персонажи, а также напомнили, что сейчас месяц гей-прайда. Многие увидели в словах Маки гомофобию. Сам артист пока никак не отреагировал на негативные комментарии.

Ранее Энтони Маки раскритиковал киностудию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Создателей картины «Черная пантера» он и вовсе обвинил в расизме, поскольку в ней, в противовес остальным фильмам киностудии, снимаются в основном темнокожие актеры.