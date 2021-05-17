Актер из «Ведьмака» резко ответил на слухи о своей сексуальной ориентации

Британский актер Генри Кавилл резко ответил на слухи о своей сексуальной ориентации. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Ведьмака» заявил, что в последнее время часто сталкивается с различными домыслами о его личной жизни, в связи с чем считает, что ему надо высказаться на эту тему. Он подчеркнул, что предположения хейтеров о его романтических отношениях и профессиональной сфере не соответствуют действительности. Артист заявил, что желание сплетничать и обсуждать его жизнь неуместно, так как вредит его близким людям.

«Я очень счастлив в любви и в жизни. Я был бы безмерно благодарен, если бы вы были счастливы вместе со мной. Если вы не можете сделать этого, то, по крайней мере, постарайтесь гордиться собой и быть лучшей версией себя», — написал Кавилл.

Он не пояснил, о каких именно слухах идет речь, однако фанаты в Twitter пришли к выводу, что актер устал, что его причисляют к геям. Кроме того, его отношения с сотрудницей киностудии Legendary Entertainment Натали Вискузо часто называют пиар-ходом.