Один из главных персонажей «Стражей Галактики» оказался бисексуалом и полиамором

Один из главных персонажей комиксов «Стражи Галактики» оказался бисексуалом и полиамором. Об этом сообщает Screen Rant.

Материалы по теме Полиция юмора Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их Время новых героев Любящий гей, опасная феминистка и коп в плаще: как меняются главные персонажи кинокомиксов

В одном из выпусков Звездный Лорд вступает в отношения с персонажами мужского и женского пола. У героя завязываются романтические отношения с Арадией и Морсом — двумя синекожими гуманоидами, которые, как и он, ведут кочевой образ жизни. Поначалу Звездный Лорд отвергает ухаживания пары, однако, проведя с ней 12 лет, признает, что Арадия и Морс стали для него родными.

Уточняется, что отношения троицы длятся более сотни лет. При этом неизвестно, будет ли студия Marvel рассказывать о полиаморности Звездного Лорда в фильмах. В серии картин этого персонажа сыграл Крис Пратт.

14 февраля актер Хааз Слейман рассказал, что в новом фильме «Вечные» студии Marvel впервые покажут пару геев с ребенком. Артист признался, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, пояснив, что сцена будет красивой и трогательной.