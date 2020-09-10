Режиссер «Стражей Галактики» поддержал превращение белых героев в темнокожих

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поддержал превращение белых героев в темнокожих. Об этом сообщает ComicBook.

«Изначально дискриминационно думать, что главным в персонаже является его расовая принадлежность, а не его личность. Что это, если не расизм?» — поинтересовался кинематографист.

Он посчитал справедливым то, что Дэвид Эйр утвердил на роль Дэдшота Уилла Смита, хотя в оригинальной истории этот персонаж был белокожим. По мнению Ганна, личность Смита полностью соответствует этому герою. «Если бы Дэвид Эйер думал, что Марк Уолберг лучше бы справился с ролью Дэшота, вероятно, он бы взял его», — считает Ганн.

В прошлом году режиссер фильмов «Мы» и «Прочь» Джордан Пил заявил, что не планирует снимать белых актеров в главных ролях. «Я не представляю, чтобы я выбрал белого чувака на главную роль. Не то чтобы я не любил белых парней, но я уже видел такое кино», — пояснил темнокожий кинематографист. По словам Пила, ему крупно повезло, так как он имеет возможность выбирать актеров.