Чернокожий режиссер фильма «Мы» зарекся давать главные роли белым актерам

Режиссер фильмов «Мы» и «Прочь» Джордан Пил заявил, что не планирует снимать белых актеров в главных ролях. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Я не представляю, чтобы я выбрал белого чувака на главную роль. Не то чтобы я не любил белых парней, но я уже видел такое кино», — пояснил темнокожий кинематографист.

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По словам Пила, ему крупно повезло, так как он имеет возможность выбирать актеров. «Я могу сказать Universal: "Я хочу сделать фильм ужасов за 20 миллионов долларов с черной семьей". И они соглашаются», — пояснил режиссер.

Он также признался, что сомневался в успехе проекта «Прочь». «Каждые две недели я думал: "Что, черт возьми, я творю? Я делаю фильм, в котором чернокожий человек становится жертвой, а все белые люди — злодеи, и я еще пытаюсь повеселить аудиторию"», — рассказал Пил.

Последняя картина режиссера «Мы» вышла в российский прокат 28 марта. Триллер рассказывает о семье, которая едет отдохнуть в загородный дом, а затем встречает людей, которые выглядят как их двойники. После этого незнакомцы начинают охоту за главными героями. Главные роли в фильме исполнили Лупита Нионго и Уинстон Дьюк.

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