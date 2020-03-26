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Режиссер «Стражей Галактики» перешел на туалетную бумагу с лицом друга

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Фото: @JamesGunn

Режиссер Джеймс Ганн, автор фильма «Стражи Галактики», заявил, что на фоне пандемии коронавируса в его доме закончилась обычная туалетная бумага, из-за чего кинематографисту пришлось перейти на рулоны с фотографией его друга, актера Майкла Рукера. Об этом Ганн сообщил в Twitter.

«Я купил несколько таких рулонов, чтобы подшутить над Рукером, когда он приезжал к нам на Рождество несколько лет назад — тогда я развесил их по всем туалетам в доме. Никогда не думал, что нам придется их использовать по-настоящему, но этот момент настал», — пожаловался Ганн.

Режиссер находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Рукер исполнил в «Стражах Галактики» роль Йонду Удонты, лидера космических пиратов Опустошителей. «Стражи Галактики» — трилогия фильмов студии Marvel, первые две части вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год, однако работу над ней приостановили после скандала с Ганном — его уволили из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа. Позже Ганну все же позволили доснять третью часть.

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