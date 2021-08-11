Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом

В новых выпусках комикса «Бэтмен: городские легенды» один из главных героев, помощник Бэтмена Робин (настоящее имя персонажа — Тим Дрейк), станет бисексуалом. Об это сообщает портал TMZ.

Стало известно, что в грядущих сериях супергеройской саги правая рука борца с преступностью в костюме летучей мыши спасет в уличной драке некоего мужчину по имени Бернард Дауд, а позже отправится с ним на свидание. На этом выпуск комикса закончится, а следующий выйдет в декабре 2021 года и покажет, последует ли развитие отношений между двумя персонажами.

Отмечается, что поклонники серии и ранее говорили о нетрадиционной сексуальной ориентации Робина. Однако во всех произведениях франшизы о Бэтмене демонстрировались только его романы с женщинами.

В июне этого года герой комиксов Marvel Локи подтвердил слухи фанатов о своей ориентации в сольном сериале. В одной из серий персонаж британского актера Тома Хиддлстона общается со своей альтернативной версией — Сильвией. Она спрашивает его, испытывает ли он романтический интерес к какому-нибудь принцу или принцессе. «Ко всем понемногу. Думаю, что у тебя тоже так», — отвечает Локи.

