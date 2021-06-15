Сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из «Харли Квинн»

Студия DC потребовала вырезать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки из третьего сезона мультсериала «Харли Квинн». Об этом один из создателей анимационного проекта Джастин Халперн рассказал Variety.

Халперн отметил, что работать с персонажами, которых считают антагонистами, легче, поскольку это дает авторам большую свободу действий. «Прекрасный пример — в третьем сезоне "Харли Квин" у нас была сцена, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-кошке. И студия DC заявила: "Нельзя этого делать. Этого ни в коем случае нельзя делать"», — поведал он.

«Они сказали: "Герои этого не делают". Мы спросили: "То есть герои — просто самовлюбленные любовники?" А они в ответ: "Нет, но мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус"», — вспомнил Халперн.

Премьера мультсериала «Харли Квинн» от студии DC состоялась в 2019 году. Главную антигероиню в проекте озвучила актриса Кейли Куоко, известная по ситкому «Теория Большого взрыва».