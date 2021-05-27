Вышел тизер нового сезона «Декстера»

Вышел новый тизер нового сезона сериала «Декстер». Ролик доступен на YouTube-канале Showtime.

Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что речь пойдет о событиях, происходящих спустя десять лет после того, как Декстер Морган пропал без вести во время урагана.

Также в Twitter-аккаунте проекта опубликовали идентификационную карточку со снимком Декстера и его новым именем Джим Линдси. Герой работает торговым партнером компании Fred`s Fish & Game. Главную роль исполнит Майкл Си Холл. Новый сезон будет состоять из десяти серий.

Сериал «Декстер» об эксперте по брызгам крови Декстере Моргане, работающем в полиции Майами и охотящимся на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.