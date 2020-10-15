Телеканал Showtime перезапустит сериал «Декстер» и снимет новый сезон истории про охотника на серийных убийц. Об этом пишет Deadline.

По данным портала, работой над проектом займется продюсер и писатель Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона сериала. Главную роль исполнит все тот же Майкл Си Холл. Новый сезон будет состоять из десяти серий, старт его производства запланирован на начало 2021 года.

По словам менеджера Showtime Гэри Левина, телеканал был готов вернуться к перезапуску «Декстера» только в том случае, если создателям сериала удастся реализовать «достойный» творческий подход. Он отметил, что продюсерам проекта удалось его найти.

Сериал «Декстер» об эксперте по брызгам крови Декстере Моргане, работающем в полиции Майами и охотившимся на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.

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