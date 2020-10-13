Актер из «Игры престолов» заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках

Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в фэнтезийном сериале «Игра престолов», назвал унизительной работу его коллеги по шоу Эмилии Кларк, игравшей Дейенерис Таргариен. Его слова передает Daily Mail.

«Первый сезон для Эмилии был очень тяжелым и унизительным, потому что то, через что проходит ее персонаж — просто ужасно», — заявил артист.

В первой части сериала Дейенерис выдают замуж за кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа, который насилует героиню в их брачную ночь. Отмечается, что в книге «Игра престолов» Джорджа Мартина, на основе которой снят первый сезон сериала, секс между персонажами произошел по согласию.

В августе Эмилия Кларк заявила о гендерном неравенстве на съемках «Игры престолов». По ее словам, актрисам в отличие от актеров не позволяли использовать систему охлаждения, когда они снимались в теплой одежде, из-за чего им приходилось «прикладывать к голове пакеты со льдом».