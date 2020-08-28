Эмилия Кларк заявила о гендерном неравенстве на съемках «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», заявила о гендерном неравенстве во время съемок сериала. Об этом сообщает The Sun.

Она рассказала, что актеров, которые играли членов Ночного дозора, заставляли носить гигантские меховые шубы. В их числе был и Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу. При это во время съемок в жарких странах к костюмам артистов прикрепляли маленький насос с генератором, который охлаждал одежду.

Кларк отметила, что женщинам не позволяли использовать такую систему охлаждения. Она пожаловалась, что ей было сложно работать в плотной одежде и парике. «Приходилось прикладывать к голове пакеты со льдом», — вспомнила актриса.

Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

Ранее Кит Харингтон ответил критикам, обвиняющим сериал «Игра престолов» в сексизме. Исполнитель роли Джона Сноу выразил обеспокоенность тем, что две самые сильные женщины шоу — Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен — терпят поражение в финальном сезоне. Несмотря на это, он не согласился с теми, кто видит в смерти этих героинь гендерную дискриминацию.