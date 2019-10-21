Эмилия Кларк рассказала о «разбитом сердце» из-за критики финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, что думает по поводу негативной реакции на финал сериала.

«Я была слишком занята и сосредоточена на своей собственной реакции, чтобы действительно уделять внимание чужому мнению. Если я вообще уделяла ему внимание», — призналась артистка.

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При этом она отметила, что критика концовки «разбила ей сердце», потому что звезде было обидно за создателей шоу Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайса, которые являются ее друзьями. При этом она пояснила, что, несмотря на то, что последний сезон был принят плохо, благодаря съемках в проекте теперь она значительно улучшила свое финансовое положение. Уточняется, что за один эпизод актриса получала до 500 тысяч долларов.

В июне Кларк рассказала, о чем жалеет после финала сериала. «Я ничего не забрала [со съемок], очень жалею об этом и испытываю раздражение. Надеюсь, шоураннеры отдадут мне дракона», — сказала артистка.

В мае поклонники потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов», который они сочли неудачным. В ответ участвовавшие в проекте актеры Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт заявили, что зрители имеют право на собственное мнение, однако их петиция с просьбой переделать последние эпизоды является неуважением по отношению к создателям шоу.

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