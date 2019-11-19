Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк заставляли раздеться на камеру

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной. Об этом она рассказала в подкасте Armchair Expert.

По словам артистки, ей предложили раздеться для сцены в некоем проекте, не обговорив этого заранее. Когда она отказалась, ее попытались переубедить словами «Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов"». «И я сказала: "Иди ** *** [к черту]"», — подчеркнула Кларк.

Актриса также поделилась ощущениями от съемок первого сезона «Игры престолов», когда ей очень часто приходилось раздеваться перед толпой людей.

«До этого я никогда не была на съемочной площадке такого крупного проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я», — поделилась Кларк.

Она добавила, что плакала в туалете между съемками. По ее словам, ей очень помог Джейсон Момоа, сыгравший в сериале кхала Дрого: он помог ей понять, что она сама может устанавливать правила.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!