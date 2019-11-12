Объяснен поступок бросившего Бриенну Джейме в «Игре престолов»

Из сценария сериала «Игра престолов» стало известно, почему Джейме Ланнистер бросил Бриенну Тарт, чтобы вернуться к своей сестре Серсее. Об этом сообщает портал Screen Rant.

В финальном сезоне создатели шоу показали сексуальную сцену между персонажами, которые на протяжении многих эпизодов были близкими друзьями. Некоторых поклонников удивил тот факт, что после ночи, проведенной с возлюбленной, Джейме решил оставить ее и отправиться в Королевскую Гавань к Серсее.

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Отмечается, что на экране его поступок выглядел так, будто он использовал Бриенну, чтобы потом вернуться к своей настоящей любви, однако, согласно сценарию, их расставание было связано с тем, что Джейме почувствовал себя предателем. Кроме того, он не хотел, чтобы его сестра погибла в одиночестве.

Ранее сообщалось, что в сценарии финальной серии «Игры престолов» обнаружили часть, объясняющую действия Дейенерис Таргариен, неожиданно решившей сжечь Королевскую Гавань, уже захваченную ее солдатами. Там указывается, что героиня, летая на драконе над взятым городом, видит «внешние стены тронного зала, построенного ее предками». Она обнаруживает на окнах знамена дома Ланнистеров вместо герба ее дома и воспринимает это как «символ всего, что у нее отобрали». Именно эта мысль приводит ее в ярость, после чего она повелевает дракону уничтожить крепость.

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