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HBO отказался снимать приквел «Игры престолов»

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Телеканал HBO отказался от планов снимать приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что команда сняла пилотную серию, которая получила негативные отзывы и претерпела повторную редактуру. Эпизод длительное время находился в стадии постпродакшена. О том, что работа над приквелом остановлена, заявила шоу-раннер Джейн Голдман.

По словам писателя Джорджа Мартина, по книгам которого была создана «Игра престолов», действие сериала должно было разворачиваться за тысячи лет до событий оригинального сериала и быть посвящено так называемой Долгой ночи, когда Вестерос впервые подвергся нападению Белых ходоков.

В сентябре HBO запустил в производство пилотную серию второго сериала-приквела по вселенной «Игры престолов», посвященного истории королей Вестероса из династии Таргариенов, предков королевы Дейенерис. Как пишет The Verge, проект получил название «Дом дракона» (House of the Dragon).

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