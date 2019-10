HBO отказался снимать приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от планов снимать приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что команда сняла пилотную серию, которая получила негативные отзывы и претерпела повторную редактуру. Эпизод длительное время находился в стадии постпродакшена. О том, что работа над приквелом остановлена, заявила шоу-раннер Джейн Голдман.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

По словам писателя Джорджа Мартина, по книгам которого была создана «Игра престолов», действие сериала должно было разворачиваться за тысячи лет до событий оригинального сериала и быть посвящено так называемой Долгой ночи, когда Вестерос впервые подвергся нападению Белых ходоков.

В сентябре HBO запустил в производство пилотную серию второго сериала-приквела по вселенной «Игры престолов», посвященного истории королей Вестероса из династии Таргариенов, предков королевы Дейенерис. Как пишет The Verge, проект получил название «Дом дракона» (House of the Dragon).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!