Названы самые неловкие сцены секса в кино

Издание The Independent составило список самых неловких секс-сцен в кино.

Лидером рейтинга оказался фильм «Девичник в Вегасе», в котором Джон Хэмм, чей рост составляет 186 сантиметров, а вес — 90 килограммов, изображает интимные моменты с хрупкой артисткой Кристин Уиг. «Уиг — веточка, она очень худая. Я сказал ей: Просто бей меня в бок, если я сделаю тебе больно», — поделился актер.

На втором месте — картина «Дорога перемен». Журналисты сочли, что исполнительнице главной роли Кейт Уинслет было тяжело сниматься в откровенных эпизодах с Леонардо Ди Каприо, поскольку на площадке присутствовал ее супруг — режиссер Сэм Мэндес.

Тройку замкнула лента «Пятьдесят оттенков серого». Сыгравшие в нем Дакота Джонсон и Джейми Дорнан признались, что им приходилось часами имитировать секс, и это было достаточно утомительно. При этом в статье издания подчеркивается, что им так и не удалось убедить зрителей в имеющейся между героями «химии».

Четвертое место занял фильм «Звездная карта». Актер Роберт Паттинсон признался, что ему было неловко сниматься с Джулианной Мур, но ситуация осложнялась высокой температурой на съемках, из-за которой артист постоянно потел.

На пятой позиции разместилась картина «Закон ночи». Актриса Сиенна Миллер рассказывала, что ей приходилось сниматься в секс-сценах с Беном Аффлеком, который, по ее словам, для нее как брат.

В десятку также включили киноленты «SuperПерцы», «Игра престолов», «Хочу как ты», «Отвязные каникулы» и «Тюдоры».

В прошлом году издание The Independent составило список самых лучших сексуальных сцен в кинематографе. В перечень вошла лента «Валентинка» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс. Также в списке — сцена группового секса в «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона, эпизоды из фильма «Любовь и баскетбол» Джины Принс-Байтвуд, гей-мелодрамы «Божья земля» Фрэнсиса Ли и лесбийской драмы «Кэрол» с Кейт Бланшетт и Руни Марой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!