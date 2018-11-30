Опубликованы худшие описания секса

Названы финалисты антипремии за худшее описание секса в литературе 2018 года. Отрывки опубликовала The Guardian в пятницу, 30 ноября.

В шорт-лист вошли семь сцен из книг. Среди них — произведение японского писателя Харуки Мураками, который вошел в число номинантов уже в третий раз.

Его отрывок звучит примерно так: «Моя эякуляция была жестокой и неоднократной. Снова и снова моя сперма вырывалась из меня, наводняя ее вагину, делая простыни липкими. Я ничего не мог сделать, чтобы это остановилось. Если так будет продолжаться, переживал я, я полностью опустею. Юдзу крепко спала на протяжении всего акта, не издавая ни звука, даже словно не дышала. Ее половые органы, однако, сжались вокруг моих и не отпускали. Как будто у них была своя непоколебимая воля, нацеленная выцедить все из моего тела — до последней капли».

Кроме Мураками в списке фигурируют книги таких писателей, как Джеймс Фрей, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уолл, Джирард Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.

В 2017 году премию за худшее описание сцены секса в литературе получил американский романист Кристофер Боллен. Жюри присудило награду за книгу The Destroyers с формулировкой «за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в итоге привело к путанице». Отмечалось, что после прочтения одного из пассажей судьи не могли понять, сколько яичек было у героя.

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!