Опубликованы семь худших сцен секса в литературе

Названы финалисты антипремии за худшее описание секса в литературе 2017 года. Отрывки опубликовала The Guardian.

В шорт-лист вошли семь сцен из книг. Жюри награды отметило, что «в этом году все не так плохо».

В финал вышли эпизоды из произведений The 7th Function of Language Лорана Бине, The Destroyers Кристофера Боллена, Mother of Darkness Венешии Уэлби, As A God Might Be Нейла Гриффитса, The Future Won't Be Long Джаретта Кобека, War Cry Уилбура Смита и Дэвида Черчилля и Here Comes Trouble Саймона Ро.

Один из номинированных отрывков из книги War Cry:

«— А теперь я возьму тебя, — сказал Леон. Он отвел ее на ту часть пляжа, где песок был сухой. Затем он снял свое пальто и положил его на землю, а она легла на него.

— Боже! — пробормотал он, ложась на нее сверху. — Чертовски холодно. Я отморожу себе член.

Она издала тихий мурлычащий смешок: "Глупый. Почему ты не засунешь его в теплое место?"»

В 2016 году премию за худшее описание секса в художественной литературе присудили итальянскому писателю Эрри Де Луке за роман «Один день до счастья» (The Day Before Happiness).