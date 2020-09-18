Звезда «Игры престолов» рассказала о своей главной проблеме на съемках

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о главной проблеме, которую она испытывала во время съемок и с которой была счастлива попрощаться после их завершения. Об этом пишет издание Express.

По словам 23-летней актрисы, сложнее всего ей было во время съемок на открытом воздухе при дождливой погоде. Поэтому ей часто приходилось мириться с мокрыми ногами во время работы. «Это было самое худшее», — добавила Мэйси Уильямс.

Также она рассказала, что ей было каждый год приятно возвращаться на съемки сериала в Белфаст, где снимались многие сцены «Игры престолов».

Ранее актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», заявила о гендерном неравенстве во время съемок сериала. По ее словам, во время съемок в жарких странах к костюмам артистов прикрепляли маленький насос с генератором, который охлаждал одежду, а женщинам не позволяли использовать такую систему охлаждения. Кларк пожаловалась, что ей было сложно работать в плотной одежде и парике.