Звезда «Игры престолов» родила первенца

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», родила первенца от участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Об этом сообщает портал TMZ.

Уточняется, что роды проходили в одной из больниц Лос-Анджелеса. 24-летняя звезда, которая ранее официально не объявляла о своей беременности, назвала дочь Виллой.

Слухи о беременности Тернер появились еще в феврале. Тогда журналисты обратили внимание на то, что актриса стала тщательно выбирать наряды для красной ковровой дорожки, пытаясь скрыть изменения своего тела.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая. Первую свадебную церемонию пара устроила в Лас-Вегасе, а затем организовала второй праздник во Франции. Тогда молодожены попросили гостей не публиковать в соцсетях фотографии со свадьбы. Известно, что на церемонии присутствовала Мэйси Уилльямс, исполнившая роль Арьи Старк в «Игре престолов». Она была одной из подружек невесты.