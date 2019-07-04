Звезда «Игры престолов» поделилась первыми фотографиями со свадьбы

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», и музыкант Джо Джонас провели вторую свадебную церемонию во Франции. Фотография с праздника появилась в Instagram-аккаунте артистки.

На снимке улыбающаяся пара идет от алтаря. «Мистер и миссис Джонас», — написала актриса под постом.

Креативный директор женских коллекций Louis Vuitton Николя Гескьер также выложил в Instagram снимок с Тернер, на котором видно ее платье. «Абсолютная красота», — отметил он.

Absolut beauty @sophiet Фото опубликовано @nicolasghesquiere

Как передает издание Harper's Bazaar, молодожены попросили гостей не публиковать в соцсетях фотографии со свадьбы. Известно, что на церемонии присутствовала Мэйси Уилльямс, исполнившая роль Арьи Старк в «Игре престолов». Она была одной из подружек невесты. Кроме того, праздник посетили продюсер Diplo, участники коллектива Jonas Brothers, блогер Ханна Бронфман, актер Конлет Хилл и певец Калум Скотт.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая. Первую свадебную церемонию пара устроила в Лас-Вегасе.

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