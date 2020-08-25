Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», забрала домой трон со съемок, на котором ее героиню коронуют в финале сериала. Она поделилась снимком реквизита в сториз на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать домой», — подписала актриса снимок. Также аналогичную фотографию разместил в сториз ее супруг, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. «Вот такие новости», — поделился он с подписчиками.

28 июля сообщалось, что 24-летняя Тернер родила первенца от участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая. Родители назвали дочь Виллой.