Британскую актрису Эмилию Кларк заподозрили в романе со звездой «Доктора Кто» Мэттом Смитом. Об этом сообщает The Sun.

Знаменитости были замечены во время прогулки в Лондоне. Актеры держались за руки. Отмечается, что перед этим они поужинали в ресторане Bob Bob Ricard.

В 2015 году Кларк и Смит играли вместе в фильме «Терминатор: Генезис» режиссера Алана Тэйлора.

С сентября 2012 года Эмилия Кларк встречалась с актером Сетом Макфарлейном, в марте 2013 года было объявлено об их расставании. Мэтт Смит ранее состоял в отношениях с актрисой Билли Пайпер, бразильской певицей Майаной Морой, а также британской моделью Дэйзи Лоу.