Автор «Игры престолов» раскритиковал поведение Трампа на дебатах

Автор серии книг, по которым был снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин раскритиковал поведение кандидата в президенты США и действующего лидера государства Дональда Трампа с его оппонентом Джо Байденом. Соответствующую запись писатель оставил в своем блоге, цитаты из которого публикует РИА Новости.

В частности, Мартин отметил, что своим поведением Трамп опозорил должность президента. «Вчерашние "дебаты" доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден достойный человек, а Дональд Трамп — нет», — подчеркнул автор книг.

Писатель вспомнил, что Трамп не очень хорошо вел себя по отношению к Хилари Клинтон на выборах в 2016 году. Однако на этот раз глава государства поставил «новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения», считает Мартин.

Ранее прошедшие оценил российский телеведущий Владимир Познер. По мнению известного интервьюера, оппоненты только оскорбляли друг друга, а не говорили о важных проблемами, которые стоят перед государством.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.