Одну из героинь ремейка «Ох уж эти детки!» сделали лесбиянкой

Одну из героинь ремейка мультсериала 1990-х «Ох уж эти детки!» сделали лесбиянкой. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 28 мая.

Речь идет о Бетти ДеВилл, матери близнецов-хулиганов Фила и Лил ДеВилл. Актрису озвучки Кэт Суси, давшую голос персонажу в оригинальных сериях, заменила квир-артистка кубинского происхождения Натали Моралес.

«Бетти — мать-одиночка с собственным бизнесом и отдельным сообществом. Мне кажется, что это здорово, потому что примеры проживания счастливой и здоровой жизни квир-персонами — отличный маяк для молодых квиров, у которых может не быть примеров такой жизни в реальности», — сказала она.

Оригинальный мультсериал «Ох уж эти детки!» выходил с 1990-го по 2004 год на телеканале Nickelodeon. Проект удостоился более 20 премий, включая четыре «Эмми», а также получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Премьера 3D-ремейка анимационного сериала вышла на Paramount+ 27 мая.