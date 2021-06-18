Режиссер «Стражей Галактики» предложил создать кроссовер вселенных Marvel и DC

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн предложил руководству Marvel и DC Comics создать кроссовер между героями комиксов обоих изданий. Об этом стало известно из ответа постановщика поклоннику в Twitter.

В соцсети кинематографисту задали следующий вопрос: «Команда чьей вселенной выиграла бы, если бы они столкнулись на поле боя?» Ганн ответил, что ему было бы интересно на это взглянуть на большом экране. Однако режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц» признался, что не является большим фанатом кроссоверов.

«Я случайно поговорил об этом с сильными мира сего в Marvel и DC. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Я не думаю, что это вероятно, но и не думаю, что это невозможно. Тем не менее просто постоянно видеть кроссоверы и мэшапы для меня менее очаровательно, чем сильная история», — написал Ганн в посте, отметив, что для некоторых подобная идея может показаться дикой.

Компании ранее создавали кроссоверы с персонажами своих вселенных. В качестве примера режиссер вспомнил серии комиксов «DC vs. Marvel» и «JLA/Avengers», изданные в 1996 и 2003 годах соответственно.