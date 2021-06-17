Американская актриса Скарлетт Йоханссон пожаловалась на «гиперсексуализацию» Черной Вдовы. Об этом сообщает Collider.

Ее персонаж впервые появился в киновселенной Marvel в фильме «Железный человек 2». По словам артистки, в ее героине было много замечательных черт, но она была изображена слишком сексуальной. «О ней говорят, как о какой-то вещи, чьей-то собственности, ходящей заднице», — заявила Йоханссон.

Она отметила, что в то время такое восприятие Черной Вдовы могло выглядеть как комплимент, но ее взгляды изменились. «Моя собственная самооценка, вероятно, тоже измерялась подобными комментариями, но, как и многие молодые женщины, со временем я начала понимать свою ценность», — сказала актриса.

По ее мнению, сейчас девушки живут в другом мире. Йоханссон призналась, что рада быть частью этого сдвига.

Ранее артистка рассказала, что сама столкнулась с гиперсексуализацией в подростковом возрасте. Она пояснила, что из-за «кучки парней в киноиндустрии» за ней закрепился образ соблазнительницы.