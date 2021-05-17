Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису зеленой слизью в прямом эфире

Муж Скарлетт Йоханссон, сценарист программы Saturday Night Live Колин Жост, облил актрису зеленой слизью в прямом эфире премии MTV. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

36-летняя артистка не смогла присутствовать на церемонии, однако решила произнести благодарственную речь по видеосвязи. Она сказала, что получила награду благодаря своим поклонникам, а также «сотням творческих людей со всего мира», которые помогали ей в работе над проектами.

Затем в кадре внезапно появился супруг звезды, который облил ее зеленой слизью, напоминающей слайм. «Какого черта?!» — отреагировала Йоханссон. Она напомнила, что гостей обливают жидкостью на премии Nickelodeon, а не на MTV. «Вот дерьмо. Я принесу полотенце», — сказал Жост.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились осенью 2020 года. Свадьба состоялась в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Церемония прошла в кругу членов семьи. Актриса вышла замуж третий раз. До этого она состояла в отношениях с актером Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком.