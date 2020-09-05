Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала о феминистском посыле «Черной вдовы». Об этом сообщает издание Empire.

«Я думаю, что этот фильм, в частности, очень хорошо отражает то, что происходит с такими движениями против домогательств, как Time's Up и #MeToo. Было бы плохо, если бы мы не обратились к этой теме», — отметила артистка. Она пояснила, что картина будет посвящена женщинам, которые помогают другим женщинам.

Йоханссон подчеркнула, что ее героиня Наташа Романофф является феминисткой. «Конечно, это очевидно. Глупо даже об этом спрашивать», — добавила она.

В прошлом году знаменитость рассказала, что в юности за ней закрепилась репутация актрисы, играющей сексуальных соблазнительниц. По словам артистки, этот «гиперсексуализированный» образ был искусственно сделан для нее «кучкой парней из киноиндустрии». «В то время, видимо, это всем казалось нормальным», — предположила Йоханссон, добавив, что ее это раздражало.

Мировая премьера фильма «Черная вдова» запланирована на 28 октября. Его действие разворачивается после событий картины «Первый мститель: Противостояние». Помимо Йоханссон в ленте появятся Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Роберт Дауни-младший.