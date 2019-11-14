Скарлетт Йоханссон пожаловалась на «гиперсексуализацию» в подростковом возрасте

В юности за Скарлетт Йоханссон закрепилась репутация актрисы, играющей сексуальных соблазнительниц. Об этом она рассказала на круглом столе с Дженнифер Лопес, Лупитой Нионго, Лорой Дерн и Аквафиной, передает The Hollywood Reporter.

По словам артистки, этот «гиперсексуализированный» образ был искусственно сделан для нее «кучкой парней в киноиндустрии».

«В то время, видимо, это всем казалось нормальным», — предположила Йоханссон, добавив, что ее это раздражало.

34-летняя Йоханссон снялась в таких фильмах, как «Человек, которого не было», «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Любовная лихорадка» и «Черная орхидея», а также сыграла одну из главных ролей во франшизе «Мстители».

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