Скарлетт Йоханссон раскритиковали за недовольство политкорректностью в кино

Американская актриса Скарлетт Йоханссон раскритиковала политкорректные кастинги, в ходе которых предпочтение отдается сексуальным или национальным меньшинствам. Об этом сообщает издание As If.

По мнению звезды, политкорректность уже стала трендом в киноиндустрии, и этому поспособствовал целый ряд социальных факторов. Тем не менее подобная тенденция может стать некомфортной, когда речь идет об искусстве, которое должно быть свободным от запретов, считает артистка.

«Знаете, как актриса я должна обладать возможностью сыграть роль любого человека, любого дерева или любого животного, потому что это моя работа», — отметила Йоханссон.

Многих пользователей Twitter возмутили слова знаменитости. Они напомнили звезде о ее привилегированном положении, а также указали на недостаточную репрезентацию меньшинств в кино.

«Богатая, цисгендерная, привилегированная белая леди жалуется, что мир несправедлив по отношению к ней. Ничего нового».

«Скарлетт Йоханссон, заявляющая, что ей должно быть дозволено сыграть любую роль, включая животное и дерево, является демонстрацией того, как белые люди, которые всю жизнь получали репрезентацию, плюют на репрезентацию людей, которых игнорировали. Ну и что, она же Скарллет Йоханссон, ваша любимица».



«Я не могу понять, почему она склоняется к этой точке зрения. Даже если она насколько невежественна, чтобы верить в свои слова и не видеть проблемы, неужели у нее нет команды, которая помешала бы ей это сказать? Я на самом деле озадачена».

Летом 2018 года Йоханссон оказалась в центре скандала, когда стало известно, что она сыграет мужчину-трансгендера в картине режиссера Руперта Сандерса, снявшего фильм «Призрак в доспехах». В сети раскритиковали выбор гетеросексуальной Йоханссон на роль представителя ЛГБТ-сообщества и заявили, что эту роль должен сыграть актер-трансгендер. Позднее артистка заявила, что отказывается от участия в проекте.

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