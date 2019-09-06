Скарлетт Йоханссон осудили за отказ верить в педофилию Вуди Аллена

В сети раскритиковали американскую актрису Скарлетт Йоханссон за поддержку режиссера Вуди Аллена. Поводом для возмущения послужило интервью звезды изданию The Hollywood Reporter, в котором она заявила, что не верит в то, что кинематографист домогался своей приемной дочери.

Артистка отметила, что готова работать с Алленом любое время. Она призналась, что обсуждала скандальную ситуацию с самим режиссером, и тот заверил ее в своей невиновности.

«Привет. Вуди Аллен — подонок. Скарлетт Йоханссон — сволочь, потому что она поддерживает его. Пожалуйста, не поддерживайте педофилов. Кроме того, не хвалите людей за поддержку педофилов. Спасибо, что прослушали мой разговор о здравом смысле».

«Это я после того, как узнала, что Скарлетт Йоханссон сказала про Вуди Аллена».

— Big Little Dot (@HaileesAngels) 06 сентября 2019, 10:15

«Я не могу поверить, что Скарлетт Йоханссон, защищающая Вуди Аллена, не вызвала огромный скандал. Неужели она действительно думала, что защищать виновного педофила — это хорошая идея, особенно в наше время».

На ситуацию отреагировала и приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу, обвинившая режиссера в домогательствах. Она заявила, что Йоханнссон просто не понимает, о чем говорит: «Если мы чему-то научились за последние два года, так это тому, что точно следует верить мужчинам, которые говорят о своей невиновности. Скарлетт предстоит пройти долгий путь, чтобы понять проблему, в которой, как ей кажется, она хорошо разбирается».

Фэрроу выдвинула свои обвинения в январе 2018 года. По ее словам, режиссер отвел ее на чердак, когда ей было семь лет. «Как семилетняя девочка, я бы сказала, что он трогал мои личные места, но как 32-летняя женщина я говорю, что он трогал мои половые губы и мою вульву своими пальцами», — сказала она.

В ответ Аллен опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году. Тогда гражданский суд признал его невиновным.

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