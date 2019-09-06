Скарлетт Йоханссон осудили за отказ верить в педофилию Вуди Аллена

В сети раскритиковали американскую актрису Скарлетт Йоханссон за поддержку режиссера Вуди Аллена. Поводом для возмущения послужило интервью звезды изданию The Hollywood Reporter, в котором она заявила, что не верит в то, что кинематографист домогался своей приемной дочери.
Артистка отметила, что готова работать с Алленом любое время. Она призналась, что обсуждала скандальную ситуацию с самим режиссером, и тот заверил ее в своей невиновности.
«Привет. Вуди Аллен — подонок. Скарлетт Йоханссон — сволочь, потому что она поддерживает его. Пожалуйста, не поддерживайте педофилов. Кроме того, не хвалите людей за поддержку педофилов. Спасибо, что прослушали мой разговор о здравом смысле».
«Это я после того, как узнала, что Скарлетт Йоханссон сказала про Вуди Аллена».
«Я не могу поверить, что Скарлетт Йоханссон, защищающая Вуди Аллена, не вызвала огромный скандал. Неужели она действительно думала, что защищать виновного педофила — это хорошая идея, особенно в наше время».
На ситуацию отреагировала и приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу, обвинившая режиссера в домогательствах. Она заявила, что Йоханнссон просто не понимает, о чем говорит: «Если мы чему-то научились за последние два года, так это тому, что точно следует верить мужчинам, которые говорят о своей невиновности. Скарлетт предстоит пройти долгий путь, чтобы понять проблему, в которой, как ей кажется, она хорошо разбирается».
Фэрроу выдвинула свои обвинения в январе 2018 года. По ее словам, режиссер отвел ее на чердак, когда ей было семь лет. «Как семилетняя девочка, я бы сказала, что он трогал мои личные места, но как 32-летняя женщина я говорю, что он трогал мои половые губы и мою вульву своими пальцами», — сказала она.
В ответ Аллен опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году. Тогда гражданский суд признал его невиновным.