Поклонников испугал болезненный вид Скарлетт Йоханссон

Внешний вид американской актрисы Скарлетт Йоханссон на 76-м Венецианском кинофестивале ужаснул поклонников. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

— cin patrol Stan ⧗ (@QueenBlackWid0w) 29 августа 2019, 17:16

Отмечается, что 34-летняя артистка выглядела «усталой и заплаканной» и появилась на красной дорожке в одиночестве. Некоторые фанаты посчитали, что Йоханссон состарил неудачный макияж.

Каких именно поклонников испугал внешний вид актрисы, не уточняется. Фанаты Йоханссон в Twitter посчитали ее облик очаровательным, а саму актрису прозвали «богиней».

Йоханссон исполнила главную роль в фильме «Брачная история» Ноа Баумбака, премьера которого состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. В ленте также сыграли Адам Драйвер и Лора Дерн.

Вся галерея «Заходите на канал» Продолжить Актриса Алессандра Мастронарди Фото: Arthur Mola / Invision / AP 1 /18

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