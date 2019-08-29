В трейлере «Нового Папы» показали Джуда Лоу в трусах в толпе обнаженных женщин

В сети появился трейлер сериала «Новый Папа». Проморолик опубликован на YouTube-канале HBO.
Шоу станет продолжением сериала «Молодой Папа», который вышел в 2016 году. Режиссером проекта выступил Паоло Соррентино.
В трейлере повторяется заставка оригинального сериала, однако действие разворачивается на пляже, а главный персонаж шоу в исполнении Джуда Лоу появляется в кадре в трусах. В «Новом Папе» также снялись Джон Малкович, Сильвио Орландо и Сесиль Де Франс. Премьера продолжения запланирована на 2019 год, однако точная дата пока не раскрывается.
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