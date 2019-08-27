Фанат закрывшегося сериала «ОА» устроил голодовку у офиса Netflix

Поклонник мистического сериала «ОА» устроил голодовку возле главного офиса компании Netflix в Голливуде, протестуя против закрытия шоу. Об этом сообщает The Independent во вторник, 27 августа.

35-летний Империал Янг заявил, что не ел уже 11 дней. Он планирует продолжать голодовку до тех пор, пока Netflix не обновит сериал на третий сезон.

«Развлечения — пища человеческой души, и в Netflix сейчас этого не понимают. Поэтому, отказываясь принимать физическую пищу, я показываю, что это шоу для меня важнее, чем настоящая еда», — заявил Янг.

Безработный мужчина также отметил, что попутно «протестует против капиталистических сил, уничтоживших сериал, и недостатка социальной помощи в современном мире», а также привлекает внимание к важности правильного обучения искусственного интеллекта, однако главной целью для него является перезапуск «ОА».

Сериал «ОА» стартовал в 2016 году. Всего вышло два сезона. В мистической драме рассказывается о слепой девушке, пропавшей на семь лет, а затем внезапно объявившейся, будучи полностью зрячей. Она также получает способность путешествовать в другое измерение. О закрытии сериала стало известно в начале августа.

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