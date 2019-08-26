Звезде «Мстителей» пришлось извиниться за употребление марихуаны в Диснейленде

Американский актер Роберт Дауни-младший рассказал, как в молодости во время первого посещения Диснейленда был задержан местным персоналом за употребление марихуаны. Об этом сообщает портал Deadline.

«Меня привели в удивительно дружелюбное помещение, где я получил строгий выговор и, если мне не изменяет память, вернулся к чрезвычайно разочарованному руководителю группы. Какое-то время я жил с этим позором и хотел бы освободиться от него здесь этим вечером. Я бы хотел извиниться перед людьми, которые должны были задержать меня за то, что я употреблял траву без лицензии, сидя в лодке», — сказал артист во время вручения премии «Легенды Disney».

В 2019 году исполнитель роли Железного человека занял третье место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Он заработал 66 миллионов долларов — речь идет о сумме до выплаты налогов, а также до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов, с которыми работают артисты. Дауни-младшего опередили Дуэйн Джонсон (89,4 миллиона долларов) и Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов).

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