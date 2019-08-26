В «Гарри Поттере» нашли свидетельство о коммунистических пристрастиях Хагрида

В фильме Гарри Поттер и Узник Азкабана обнаружили «пасхалку» с государственной эмблемой Советского Союза. На нее обратил внимание пользователь Reddit.
Перекрещенные серп и молот висят на стене в сарае Хагрида, преподавателя и лесничего школы волшебства Хогвартс.
In Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, the Marxist symbol of the hammer and sickle is clearly visible during the scene set in Hagrid’s shed. from r/MovieDetails
«В "Гарри Поттере и Узнике Азкабана" прекрасно виден марксистский символ молота и серпа в сцене в сарае Хагрида», — говорится в посте.
Интернет-пользователи с юмором отреагировали на пост. «Ты — товарищ, Гарри», — написал один из них.
«"Сарай Хагрида"? Больше похоже на "общий сарай"», — отметил другой. Пользователи пришли к выводу, что Хагрид все это время был коммунистом.
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