В «Гарри Поттере» нашли свидетельство о коммунистических пристрастиях Хагрида

В фильме Гарри Поттер и Узник Азкабана обнаружили «пасхалку» с государственной эмблемой Советского Союза. На нее обратил внимание пользователь Reddit.

Перекрещенные серп и молот висят на стене в сарае Хагрида, преподавателя и лесничего школы волшебства Хогвартс.

«В "Гарри Поттере и Узнике Азкабана" прекрасно виден марксистский символ молота и серпа в сцене в сарае Хагрида», — говорится в посте.

Интернет-пользователи с юмором отреагировали на пост. «Ты — товарищ, Гарри», — написал один из них.

«"Сарай Хагрида"? Больше похоже на "общий сарай"», — отметил другой. Пользователи пришли к выводу, что Хагрид все это время был коммунистом.

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