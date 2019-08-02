Замужняя актриса из «Гарри Поттера» снялась голой и совершила каминг-аут

Американская актриса, танцовщица и певица Джулианна Хаф рассказала журналу Women's Health, что не является гетеросексуалкой, и поведала историю о том, как ее супруг узнал об этом через несколько месяцев после свадьбы. Об этом сообщает USA Today.

«Я сказала ему: "Ты же знаешь, что я не гетеро, правда?" И он такой: "Прости, что?" Я сказала: "Это так. Но я выбираю быть с тобой"», — заявила Хаф. Она отметила, что это произошло через четыре месяца после свадьбы.

«Я не знала, будет ли он любить эту версию меня. Но чем больше я становилась сама собой, тем сильнее его ко мне тянуло», — добавила артистка.

31-летняя Хаф снялась обнаженной для обложки Women's Health. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @juleshough

Хаф вышла замуж за хоккеиста Брукса Лайка в 2017 году. До этого они встречались в течение трех лет.

Джулианна Хаф дебютировала в кино в эпизоде ленты «Гарри Поттер и философский камень». Она также сыграла в картинах «Бурлеск», «Свободные», «Рок на века», «Дедушка легкого поведения» и сериале «Безмолвный». В дискографии артистки два студийных альбома кантри-музыки.

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