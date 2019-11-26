Скарлетт Йоханссон пожалела о своей неосведомленности о проблемах трансгендеров

Американская актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала скандал 2018 года, когда ее раскритиковали за желание исполнить в фильме Руперта Сандерса роль руководительницы борделя, родившейся женщиной, но идентифицировавшей себя как мужчину. Об этом сообщает Vanity Fair.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что не справилась с той ситуацией. Я не была внимательна, моя первоначальная реакция на это не была чувствительной. Я не была полностью осведомлена о том, как транс-сообщество относится к случаям, когда цисгендерные актеры исполняют роль трансгендера. Я не знала об этой теме, я была необразованной. Так что я многому научилась после того случая», — поделилась звезда.

Скандал вокруг кандидатуры Йоханссон разгорелся прошлым летом. Артистку осудили за намерение сыграть роль руководителя борделя Данте Гилла. Интернет-пользователи заявили, что роль Гилла должен исполнить актер-трансгендер. Портал Mashable сравнил скандал с участием звезды в фильме «Призрак в доспехах». Основанная на одноименной манге лента столкнулась с критикой из-за того, что Йоханссон играла андроида, у которого в оригинале была внешность японской девушки.

Позднее знаменитость отказалась от роли. Тогда Йоханссон отметила, что с большим уважением относится к транс-сообществу, и пожелала всем актерам равенства и справедливости.

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