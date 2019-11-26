Культура
 
Последние новости
В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020
Россиянам объяснили невозможность сделать лишний выходной в Новый год
Врачи рассказали о глупых попытках пациентов определить диагноз через интернет
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
Амстердам избавится от «квартала красных фонарей»
Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги»
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Палестина приготовилась разорвать отношения с США
На Украине порассуждали о перспективах возвращения «похищенных» унитазов
Огромный питон выскочил из воды, проглотил оленя и попал на видео
Новости партнеров

Скарлетт Йоханссон пожалела о своей неосведомленности о проблемах трансгендеров

Перейти в «Мою Ленту»
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала скандал 2018 года, когда ее раскритиковали за желание исполнить в фильме Руперта Сандерса роль руководительницы борделя, родившейся женщиной, но идентифицировавшей себя как мужчину. Об этом сообщает Vanity Fair.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что не справилась с той ситуацией. Я не была внимательна, моя первоначальная реакция на это не была чувствительной. Я не была полностью осведомлена о том, как транс-сообщество относится к случаям, когда цисгендерные актеры исполняют роль трансгендера. Я не знала об этой теме, я была необразованной. Так что я многому научилась после того случая», — поделилась звезда.

Скандал вокруг кандидатуры Йоханссон разгорелся прошлым летом. Артистку осудили за намерение сыграть роль руководителя борделя Данте Гилла. Интернет-пользователи заявили, что роль Гилла должен исполнить актер-трансгендер. Портал Mashable сравнил скандал с участием звезды в фильме «Призрак в доспехах». Основанная на одноименной манге лента столкнулась с критикой из-за того, что Йоханссон играла андроида, у которого в оригинале была внешность японской девушки.

Позднее знаменитость отказалась от роли. Тогда Йоханссон отметила, что с большим уважением относится к транс-сообществу, и пожелала всем актерам равенства и справедливости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Best-Actress Contender Scarlett Johansson on Movies, Marriages, and Controversies
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на «гиперсексуализацию» в подростковом возрасте
Скарлетт Йоханссон раскритиковали за недовольство политкорректностью в кино
Скарлетт Йоханссон уступила главную роль трансгендерам
Другие материалы рубрики
Культура00:0225 ноября

Мистика, да и только

Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
17:19Сегодня

Режиссер «Звездных войн» обвинил забывчивого актера в утечке сценария

16:14Сегодня

Винокур вновь вступился за Ротару

15:01Сегодня

Актер из «Властелина колец» объяснил попытки скрыть свою гомосексуальность

Культура00:0324 ноября
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»

«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»

Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
14:09Сегодня

Басков отреагировал на скандал вокруг возвращения Ротару в Россию

13:00Сегодня

Умер один из басистов The Doors

21:3825 ноября

Минкульт нашел порнопропаганду в фильме о физике Ландау и отказал в прокате

Культура00:0423 ноября

«Они уже долбились к нам в квартиру»

Концерты на рынках и разборки с гопниками — как выжить в рок-туре по России
20:5725 ноября

Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

20:0725 ноября

Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому

17:3825 ноября

Умер актер из фильма «Золотой теленок»

Россия
Россиянка нашла пакеты с человеческими останками и сняла их на видео
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Россияне захотели поработать ради лишнего выходного в Новый год
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
В российском городе установили елку втрое дороже кремлевской
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Россияне рассказали о качествах настоящего лидера
Все материалы
Мир
Палестина приготовилась разорвать отношения с США
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Американский генерал-лейтенант унижал подчиненных и лишился звезды
Пошли стеной
 
США сильно заинтересовали западные границы России
Все материалы
Бывший СССР
На Украине порассуждали о перспективах возвращения «похищенных» унитазов
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Названо число погибших в Донбассе детей
Все материалы
Экономика
К банкротству подошел миллион россиян
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ
Три пенсии вместо одной
Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Российский миллиардер резко похудел
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Внутри древнего осколка чужой планеты нашли окаменелости
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Россия впервые показала США супероружие
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
«Адмирала Горшкова» заметили с «абсолютным оружием»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Турция испытала F-16 против С-400
Все материалы
Спорт
В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Министр спорта России отреагировал на нападки WADA
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
В ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Моуринью признали лучшим тренером недели в АПЛ
Все материалы
Культура
Скарлетт Йоханссон пожалела о своей неосведомленности о проблемах трансгендеров
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Режиссер «Звездных войн» обвинил забывчивого актера в утечке сценария
Владимир МединскийМифы Министерства культуры
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
Винокур вновь вступился за Ротару
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Актер из «Властелина колец» объяснил попытки скрыть свою гомосексуальность
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать запретила детям видеться с новой возлюбленной отца и нарвалась на критику
Великое советское завтра
 
Девушка пожила жизнью своей бабушки и изменилась
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
В профиле британского правительства в соцсети появилось порно
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Кадыров призвал журналистов защитить Чечню от нападок
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян раскрыла секрет «приготовления» M&M's
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Модель появилась на публике в прозрачном комбинезоне
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Жена Зеленского избавится от оскорбившего императора платья
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Названы главные модные провалы десятилетия
Все материалы
Путешествия
Амстердам избавится от «квартала красных фонарей»
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Последствия столкновения двух самолетов и бензовоза сняли на видео
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Названа причина катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Мощная волна смыла позировавшую на берегу океана туристку
Все материалы
Из жизни
Огромный питон выскочил из воды, проглотил оленя и попал на видео
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Мужчина вышел во двор и получил стрелу в колено
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Дикие свиньи растерзали сиделку перед домом стариков
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
В деле о дрезденском ограблении появились первые подозреваемые
Все материалы
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки
В России сертифицировали обновленную Lada 4x4
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Все материалы
Дом
Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги»
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Реновация вдвое сократит расходы москвичей на услуги ЖКХ
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российского губернатора попросили в стихах спасти от морозов
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Рынок недвижимости вышел из зоны комфорта на Urban Space 2019
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы