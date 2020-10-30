Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Джоста, сценариста программы Saturday Night Live. Об этом пара объявила в Instagram-аккаунте организации Meals on Wheels, которая предоставляет еду нуждающимся людям.

Свадьба Йоханссон и Джоста состоялась в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Церемония прошла в кругу членов семьи.

«Мы рады сообщить вам, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились в минувшие выходные на небольшой церемонии со своей семьей и близкими, следуя всем предосторожностям из-за COVID-19», — написали представители Meals on Wheels.

Актриса обручилась с Колином Джостом в мае 2019 года. Она встречалась с комиком два года.

Скарлетт Йоханссон вышла замуж третий раз. До этого актриса была с актером Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком.

В сентябре 2020 года звезда киновселенной Marvel рассказала о феминистском посыле «Черной вдовы». «Я думаю, что этот фильм, в частности, очень хорошо отражает то, что происходит с такими движениями против домогательств, как Time's Up и #MeToo», — заявила актриса.