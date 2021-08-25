Объявлено официальное название четвертой части «Матрицы»

Компания Warner Bros. официально объявила название четвертой части «Матрицы» и показала трейлер к фильму. Об этом сообщает Deadline.

Презентация картины прошла на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Отмечается, что видеоролика пока нет в открытом доступе, однако в сети уже есть подробные описания от журналистов, которым удалось взглянуть на первые кадры из ожидаемого блокбастера.

Фильм выйдет под заглавием «Матрица: Воскрешение». В начале трейлера показали, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом. Персонаж Ривза спрашивает, «сошел ли он с ума», на что врач отвечает: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Судя по ролику, они не помнят события из предыдущих трех частей саги и не знают друг друга.

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Позже Андерсон принимает таблетки, а ролик заканчивается его встречей с женщиной. Она приглашает его следовать за ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы.

Помимо Ривза и Мосс, в картине появятся Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. Среди новичков актерского состава также были замечены Кристина Риччи и Джонатан Грофф. Известно, что в четвертой «Матрице» не вернутся Хьюго Уивинг в роли агента Смита и Лоуренс Фишборн в привычном образе Морфеуса.

За постановку четвертой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы. Премьера «Воскрешения» состоится 16 декабря в России и 22 декабря в кинотеатрах США. Параллельно ее выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.