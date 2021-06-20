Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»

Инсайдеры раскрыли детали сюжета нового фильма из культовой киновселенной «Матрицы». Об этом сообщает портал We Got Thid Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.
По этой информации, события четвертой части будут разворачиваться спустя 60 лет после финала «Революции» — в мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. Первые больше не подчиняются Сиону, им удалось восстановить что-то вроде нормальной жизни, установив при этом открытое общение с остатками старых врагов.
Нео вернется в мир «Матрицы», несмотря на гибель в последней части, и он будет так же молод, как и в первых фильмах. Способствует этому и относительно неизменившаяся за 20 лет внешность актера Киану Ривза, который впервые сыграл Нео в 1999 году. Фанаты развили несколько теорий, как можно объяснить внешность Избранного. Они предположили, что молодость героя может быть связана либо с некими временными параллелями, либо со сбоем системы, либо с тем, что теперь Нео — просто компьютерная программа.
Уже известно, что к ролям Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также к актерскому составу присоединились Приянка Чопра и Ламберт Уилсон, а одна из ключевых ролей досталась Джессике Хенвик. Однако в фильме не будет Морфеуса, которого сыграл Лоуренс Фишберн, а также агента Смита в исполнении Хьюго Уивинга, поскольку в последней части этот персонаж был уничтожен.
Премьера «Матрицы-4», которая, по слухам, называется «Воскрешение», выйдет на большие экраны 16 декабря 2021 года. Фильм станет сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.