В сеть слили название новой части «Матрицы»

В сеть слили возможное название четвертой части «Матрицы». Об этом сообщает портал Engadget.

Фанаты научно-фантастической саги стали распространять в социальных сетях пост из Instagram-аккаунта гримерши новой «Матрицы» Шуники Терри. Она опубликовала фотографию подарка, сделанного ей авторами фильма Ланой Вачовски и Джеймсом Мактигом в знак благодарности за работу. На снимке видно, что к подарку прикреплена открытка, на которой можно прочитать название Matrix Resurrections («Матрица: Воскрешения» или «Воскрешение Матрицы»).

Word is #TheMatrix4’s official title is The Matrix Resurrections. pic.twitter.com/AdsuvKnpPF — The Matrix Resource (@TheMatrixResou1) January 30, 2021

Достоверность распространяемой публикации оспаривается, официального подтверждения названия также не было. Однако из соцсетей стали удалять фотографии и публикации на эту тему, в том числе оригинальную.

Ранее сообщалось, что «Матрица: Перезагрузка» 2003 года вошла в список фильмов с самой уродливой графикой. Третья часть научно-фантастической франшизы попала в список из-за нереалистично выглядящей сцены боя Нео (Киану Ривз) с сотнями агентов Смитов (Хьюго Уивинг).

Премьера четвертой части «Матрицы» назначена на 22 декабря 2021 года. К главным ролям в новой серии франшизы вернутся Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс.