«Матрица» и «Звездные войны» вошли в список фильмов с самой уродливой графикой

Британское издание The Independent составило список фильмов с самыми уродливыми и отвратительными спецэффектами и компьютерной графикой. В перечень попали такие блокбастеры, как «Гарри Поттер и философский камень» 2001-го и «Матрица: Перезагрузка» 2003 года.

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Отмечается, что третья часть «Матрицы» попала в список из-за нереалистично выглядящей сцены боя Нео (Киану Ривз) с сотнями агентов Смитов (Хьюго Уивинг). Первый фильм из вселенной Гарри Поттера вошел в антирейтинг из-за низкокачественного тролля, созданного при помощи компьютерной графики.

Помимо этого, в перечне оказались ленты «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Лига справедливости», «Халк», «Мумия возвращается», «Зеленый фонарь», «Фантастическая четверка», «Люди Икс: Начало. Росомаха», а также мюзикл «Кошки», «Кинг Конг» Питера Джексона и вышедший в 2019 году ремейк мультфильма «Аладдин».

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