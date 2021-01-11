Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список опубликован на сайте организации.

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Лучшим боевиком признана военная картина Спайка Ли «Пятеро одной крови». Исполнивший одну из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул «Лучшего артиста в боевике». Лучшей актрисой в экшен-фильме стала Бетти Гилпин, снявшаяся в «Охоте» Крэйга Зобела.

Мультфильмом года критики назвали диснеевскую «Душу», а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей были признаны «Лучшими артистами озвучки».

Лучшим хоррором стала картина «Человек-невидимка» Ли Уоннелла, лучшим научно-фантастическим фильмом — «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова.

Титул главного экшен-сериала 2020 года получило шоу «Викинги». Лучшим анимационным мультсериалом признан «Конь БоДжек», а главным супергеройским телепроектом — «Пацаны». Сериал «Мандалорец» победил в номинации «Лучшая научная фантастика», а «Страна Лавкрафта» была названа лучшим телевизионным хоррором.

Ранее сообщалось, что члены Национального общества кинокритиков США признали главным фильмом 2020 года картину китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников».