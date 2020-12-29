Культура
 
Последние новости
В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса
Единый номер 122 по COVID-19 приравняют к номерам экстренных служб
Мишустин призвал оказывать медицинскую помощь россиянам без промедления
Столтенберг оценил возможность применения ядерного оружия НАТО
Министр обороны Армении посетил российскую военную базу
Родственники жертв рядового Шамсутдинова потребовали у него 36 миллионов рублей
Внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов
В НАТО заявили об угрожающих ее самолетам С-400 Турции
В США похвалили устаревший российский «Орион»
Новости партнеров
Прослушать новость

Определены худшие фильмы года

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: «Королева реальности!»

Определены худшие фильмы и телешоу года на основе рецензий профессиональных кинокритиков. Антирейтинг опубликовал сайт-агрегатор Metacritic.

Худшим фильмом года признали ленту «Королева реальности!», она получила всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта. На второе место попала романтическая комедия «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана. Кинокартина получила 11 баллов из 100. Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла «После. Глава 2». В список вошли еще 12 фильмов, среди которых «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Телешоу с самым низким рейтингом стал рождественский мюзикл Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live! от канала NBC, он получил 33 балла. На втором месте с аналогичной оценкой — сериал «В меньшинстве». На третьей позиции оказался мультсериал для взрослых «Данк или сквозняк», он набрал 35 баллов.

Ранее россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The 15 Worst Movies of 2020
Россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года
Кинокритик Долин назвал десять лучших фильмов года
Опубликован список лучших фильмов года
Другие материалы рубрики
Культура00:04 2 декабря

Сегрегируй это

Гангстеры, расизм и ничего хорошего: каким получился новый сезон «Фарго»
20:0522 декабря

Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом

19:3022 декабря

Снимающая фильмы о Бонде голливудская киностудия выставлена на продажу

19:0322 декабря

Ургант высказался о возобновлении работы вытрезвителей в России

Культура00:01 1 декабря

Подкрался незаметно

«Эйфория», эпидемия и знаменитая секта самоубийц: лучшие сериалы для завершения 2020 года
18:1522 декабря

Игги Поп удивил фанатов новой песней о коронавирусе

17:4522 декабря

Умер актер фильма «Банда аутсайдеров» Клод Брассер

16:5522 декабря

Россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года

Культура00:0230 ноября

«Современная женщина так же умна, как и мужчины»

Педро Альмодовар о войне полов, женской мести и призраках старого кино
15:5822 декабря

Умер сценарист и продюсер франшизы «Чужой»

14:5522 декабря

Нарколог рассказал о нездоровой одержимости Легкоступовой

14:0822 декабря

Кэти Перри притворялась Зои Дешанель ради прохода в ночные клубы

Россия
Онищенко объяснил появление ковид-диссидентов в правительстве
«Не вижу повода не выпить»
 
Психологи развеяли популярный миф о праздновании Нового года
Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян
Россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса
«Мы уже видели это в 90-е»
Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
Все материалы
Мир
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Японии
Это просто космос!
 
Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению
Одни дома
Как коронавирус испортил всему миру главный праздник года
Пентагон опроверг слова Байдена о препятствиях при передаче власти
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Северная Корея начала бороться с долларом
Россияне собрались откладывать на черный день
Учащиеся «Роснефть-классов» стали финалистами программы для одаренных детей
Сбер показал праздничное шоу для всей семьи «Елка. СберКот. Новый год»
Все материалы
Силовые структуры
Россия и США в ходе спецоперации изъяли из оборота кокаин на миллиард рублей
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
Опального отца Сергия конвоировали в Москву
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Против опального отца Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству
Рамиль Шамсутдинов«Деды все вымещали на нас»
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали жертвой насилия. Но это не спасет его от тюрьмы
Раскрыта дальнейшая судьба задержанного при штурме опального отца Сергия
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Главный тренер российской молодежки оценил победу над США на чемпионате мира
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Российская молодежка обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Украинка из UFC снялась в бикини
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Родители блогерши не оценили ее видео и выгнали дочь из дома
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Okko назвал самый популярный в 2020 году видеоконтент
На картах Google нашли полностью обнаженную женщину
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
В сети рассказали о самых ужасных подарках на праздники
«Никто за нас в интернете не отвечает, кроме нас самих»
В России соцсети обязали блокировать незаконную информацию. Как это отразится на жизни людей?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»
Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Популярный остров в Таиланде опустел из-за фейковой новости
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Девушка не заметила беременности и едва не умерла
Бездомная собака помогла спасти брошенного новорожденного ребенка
Добрая незнакомка подарила женщине с двумя детьми 11 тысяч рублей
Женщина родила собственную сестру
Все материалы
На Украине построили гигантский внедорожник Ukraine
Российский дизайнер выбрал знаковые автомобили нулевых
Один год — одна модель. Субъективный взгляд на первое десятилетие XXI века
Infiniti привезет в Россию две новинки в 2021 году
Ждем в 2021: главные премьеры наступающего года
От новых Kia Sportage и Nissan Qashqai до электрического флагмана Mercedes-Benz и кроссовера Ferrari
АвтоВАЗ показал салон новой Lada Niva на видео
КАМАЗ Супермена: спецмашина МЧС, которая спасает
Видео: автодом, спасательный вездеход и автокран — как и зачем всё это уместили в одной машине
Российские Haval загораются на морозе
Все материалы
Дом
Ученые развеяли миф об «экологическом чуде» во время пандемии
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Трамп велел строить государственные здания США «красивыми»
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Подсчитана стоимость жилья в российских небоскребах
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Пожилую россиянку завалило мусором в собственной квартире
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы