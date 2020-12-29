Определены худшие фильмы года

Определены худшие фильмы и телешоу года на основе рецензий профессиональных кинокритиков. Антирейтинг опубликовал сайт-агрегатор Metacritic.

Худшим фильмом года признали ленту «Королева реальности!», она получила всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта. На второе место попала романтическая комедия «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана. Кинокартина получила 11 баллов из 100. Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла «После. Глава 2». В список вошли еще 12 фильмов, среди которых «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

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Телешоу с самым низким рейтингом стал рождественский мюзикл Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live! от канала NBC, он получил 33 балла. На втором месте с аналогичной оценкой — сериал «В меньшинстве». На третьей позиции оказался мультсериал для взрослых «Данк или сквозняк», он набрал 35 баллов.

Ранее россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).