Россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года. Результаты опроса были опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лидерами стали картины «Т-34» и «Холоп» — они набрали по три процента голосов. В числе наиболее популярных также оказались ленты «Джентльмены» и «Движение вверх».

В рейтинге сериалов первое место занял «Пес», получивший 6 процентов голосов. Далее расположились «Тайны следствия», «Грозный» и «След», у которых по три процента. Два процента набрал проект «Морские дьяволы».

Жители страны также выбрали лучших актеров и актрис. Первое место занял Константин Хабенский (пять процентов голосов). Второе — Александр Петров (четыре процента голосов). На третьем месте расположился Сергей Безруков, за которого проголосовало три процента респондентов. По два процента получили Михаил Ефремов, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.

15 декабря сообщалось, что криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» стала самым популярным фильмом года среди российских пользователей портала «Кино Mail.ru». На второй позиции рейтинга оказалась картина «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Лента Кристофера Нолана «Довод» заняла третье место.